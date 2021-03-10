Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Преступления террористической направленности не должны автоматически означать лишение гражданства РФ. Такое определение вынес Конституционный суд в ответ на запрос Верховного суда Карелии.

ВС Карелии просил проверить конституционность части 2 статьи 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». В частности, основанием для отмены решения о приобретении гражданства является установленный судом факт сообщения лицом заведомо ложных сведений об обязательстве соблюдать Конституцию и законы страны. При этом обвинительный приговор суда по делу о преступлении террористической направленности приравнивается к факту сообщения заведомо ложных сведений.

Поводом для рассмотрения стало дело 51-летнего уроженца Украинской ССР, который живет и работает в Петрозаводске. В 2004 году он получил гражданство России в упрощенном порядке — для воссоединения с семьей.

Но в 2017 году его осудили на три года лишения свободы за приготовление к участию в деятельности террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отбыв наказание, он попытался получить загранпаспорт, но МВД сочло, что следует лишить его гражданства России, отменив решение от 2004 года, так как он был осужден по «террористической» статье.

Полагая, что это решение необоснованно, так как между принятием гражданства и совершением преступления прошло более 11 лет, житель Петрозаводска его обжаловал. Сейчас дело находится на рассмотрении ВС Карелии.

Конституционный суд подчеркнул, что перечень правонарушений-оснований для лишения гражданства должен быть исчерпывающим.

«Он объединяет только уголовные преступления, которые нацелены на подрыв основ конституционного строя и подтверждают осознанный отказ лица от обязательства быть верным своему государству и стране, соблюдать Конституцию и законы. К числу таких деяний закон отнес преступления террористической направленности. И это регулирование Конституции РФ соответствует», — отметил суд.

Отмена же решения о приобретении гражданства возможна только после установления в суде соответствующих фактов и их объективной оценки.

«При этом необходимо учитывать все обстоятельства, свидетельствующие об устойчивой правовой связи лица с РФ. Такой подход продиктован условиями соблюдения конституционных требований необходимости, соразмерности и пропорциональности ограничения прав и свобод человека и гражданина», — добавили в суде.

КС решил, что, с учетом сказанного, нет никакой неопределенности относительно конституционности статьи 22, так что не принял к рассмотрению запрос ВС Карелии.

«Однако сформулированные Конституционным судом РФ правовые позиции по этому делу помогут правоприменителям и судам принимать максимально объективные решения при рассмотрении дел об отмене гражданства РФ», — убеждены в суде.