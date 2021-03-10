Эр-Рияд, , 15:29 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность выпуска антикоронавирусной вакцины «Спутник V» на саудовской территории. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил 10 марта на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бен Фарханом.

Лавров отметил, что сотрудничество по борьбе с распространением COVID-19 вызывает обоюдный интерес российской и саудовской сторон. Такое сотрудничество Москвы и Эр-Рияда включает проработку вопросов об организации в Саудовской Аравии третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V».

Кроме того, стороны заинтересованы в возможности локализации производства вакцины в королевстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил о результативном сотрудничестве Москвы и Эр-Рияда в формате ОПЕК+.