Москва, , 15:21 — REGNUM Законопроект о продуктовых банковских картах для граждан с низкими доходами внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

По мнению авторов законопроекта, финансовую помощь должны получать физлица с доходом менее двух прожиточных минимумов в месяц, то есть 25 404 рубля. Размер адресной продовольственной помощи должен составить до 12 702 рублей в месяц.

«Мы предлагаем воспользоваться зарубежным опытом и ввести в России продуктовые банковские карты. На них каждый месяц будет перечисляться определённая сумма денег, и эти средства люди смогут потратить на приобретение товаров первой необходимости», — сказал Миронов.

По его словам, деньги необходимо перечислять на банковскую карту «Мир», которыми государство должно будет обеспечить всех граждан с низкими доходами. Карту потребуется привязать к специальному счету.

Предполагается, что на полученные средства можно будет приобрести только продовольственные товары отечественного производства, купить водку или табак за счёт этих денег будет невозможно.

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