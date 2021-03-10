Киев, , 15:21 — REGNUM В настоящее время в Европейском суде по правам человека находятся более десяти тысяч жалоб против Украины. При этом подавляюще большинство из них направлены жителями Крыма и Донбасса. Об этом в интервью интернет-изданию «Буква» заявил заместитель министра юстиции Украины — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

«Из этих восьми тысяч семь тысяч поданы с Донбасса. И из них шесть тысяч — жалобы исключительно против Украины», — уточнил чиновник.

Лищина подчеркнул, что содержание жалоб ему неизвестно. Украинской стороне сообщили темы только двух заявлений. Так, одна жалоба касалась выплат пенсий Украины, но в её удовлетворении было отказано, так как национальные средства защиты ещё не исчерпаны. Во втором заявлении заявительница жалуется, что её дом обстреляли украинские военные.

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«У нас в минюсте есть подозрение, что людей, живущих в отдельных районах Донецкой и Лушанской областей, могли подтолкнуть массово подавать заявления против Украины», — подчеркнул замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году после госпереворота на Украине по результатам народного референдума Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика объявили о своей независимости от Киева. Власти Украины не признали итоги и начали против республик военные действия.

Крым вошёл в состав России также по итогам референдума, проведённого на полуострове в марте 2014 года.