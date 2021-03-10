Нур-Султан, , 15:20 — REGNUM Агентство Казахстана по защите и развитию конкуренции направило уведомление о снижении цен на сахар двум оптовым поставщикам в Карагандинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В агентстве отметили, что с начала года цены на сахар выросли на 3,5%, тогда как за аналогичный период стоимость этого товара сократилась на 3,5%. В ведомстве выявили признаки ценового сговора.

Если производители не исполнят требования регулятора, то антимонопольный орган инициирует расследование. В агентстве добавили, что цены выросли из-за повышения цен поставщиков продукции в России и Белоруссии.

Кроме того, с начала года стоимость подсолнечного масла выросла на 6,7%, тогда как в 2020 году в этот период наблюдалось снижение цен на 0,3%. Производителям этого товара также направлено уведомление о необходимости снижения цен.