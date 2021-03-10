Москва, 10 марта, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий производство лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Tiensmed.ru Лекарства

Аптекам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, разрешается при производстве лекарственных препаратов использовать лекарственные средства вместо фармацевтических субстанций.

Одновременно исключается запрет на изготовление указанными лицами лекарственных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации.

Предполагается, что реализация норм будет способствовать удовлетворению потребностей граждан в индивидуальных дозировках лекарственных средств, в том числе путем изготовления в аптечных организациях лекарственных препаратов в малых дозировках для использования в педиатрии и лекарственных препаратов, зарегистрированных в государственном реестре лекарственных средств, но временно отсутствующих на фармацевтическом рынке страны.

В последние годы в России был практически сведен к минимуму сектор производственных аптек, где присутствовали рецептурно-производственные отделы (РПО), отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»). Еще пять лет назад в стране, по данным Росздравнадзора, оставалась 1221 аптека, способная производить фармпрепараты по рецептам врачей — 3,6% от общего числа аптек, их услуги пользовались спросом у пожилых людей, а также родителей, приобретающих препараты с малыми дозировками для детей. Впоследствии эта отрасль фармацевтики сократилась еще сильнее.

«С принятием поправок производство лекарственных препаратов позволит аптечным организациям вновь начать изготавливать лекарственные средства из препаратов, лицензированных на территории РФ», — заявил парламентарий.

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