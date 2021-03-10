Москва, , 15:23 — REGNUM Свои поздравления в связи с 95-летним юбилеем направил советскому и российскому композитору, народному артисту России Александру Зацепину президент РФ Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы главы российского государства 10 марта обнародован на сайте Кремля.

«Талант музыканта и композитора, целеустремленность и поистине неиссякаемая энергия помогли вам добиться успеха на творческом поприще, создать замечательные произведения, заслужившие поистине всенародную любовь», — говорится в поздравительной телеграмме президента России.

Также российский лидер отметил, что произведения композитора на протяжении многих лет звучат в исполнении известных артистов и украшают художественные и мультипликационные фильмы, чем дарят слушающим их радость от встречи с настоящим искусством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Александра Зацепина с 95-летием.

Отметим, Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. Он является автором музыки к таким фильмам, как «Земля Санникова» (1973, Альберт Мкртчян и Леонид Попов, «31 июня» (1978, Леонид Квинихидзе), почти ко всем комедиям Леонида Гайдая, к мультфильмам «Фильм, фильм, фильм» (1967, Федор Хитрук), «Ну, погоди!» (1971, второй выпуск, Вячеслав Котеночкин), «Тайна третьей планеты» (1980, Роман Качанов) и многим другим.

Также композитор является заслуженным деятелем искусств России (1997) и народным артистом РФ (2003), награждён медалью «За трудовое отличие» (1959) и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011).