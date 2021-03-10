Афины , , 15:29 — REGNUM Печальные картины, которые жители Греции наблюдали вечером 9 марта в Афинах, должны быть последними и не повторяться. Об этом заявил журналистам премьер-министрстраны Кирьякос Мицотакис после инцидентов во время митинга протеста против полицейского насилия в городе Неа Смирни.

«Поставленная под угрозу жизнь молодого полицейского должна пробудить нас, — говорится в заявлении премьер-министра. — Я особенно обращаюсь к нашей молодежи, которая призвана творить, а не разрушать. Слепая ярость никуда не ведет».

Он обвинил некоторых людей в попытке посеять ненависть и раскол, чтобы прикрыть отсутствие представления о будущем, как они это уже делали. Мицотакис повторил свое обещание, данное в ночь выборов в июле 2019 года, что он гарантирует единство, безопасность и процветание всех греков.

«Я никому не позволю разделить нас. Мы никому не позволим повернуть нас назад», — подчеркнул он.

Во время марша протеста, в котором, по оценкам полиции, участвовало не менее 5000 человек, один полицейский был ранен, группой людей, которые разбили ветровые стекла автомобилей и зажгли костры на улицах Неа Смирни.