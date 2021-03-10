Бишкек, , 15:19 — REGNUM Полномочное представительство правительства Киргизии в Баткенской области выступило с опровержением появившейся в соцсетях информации о том, что из региона незаконно поставляют природный газ в Узбекистан и Таджикистан, передает «24.kg».

Пресс-служба губернатора региона утверждает, что сотрудники госкомитета нацбезопасности провести проверку и выяснили, что сведения о незаконном экспорте голубого топлива в соседние страны не соответствуют действительности.

«Причин для беспокойства нет. В Баткенской области также проводят разъяснительные работы среди населения», — подчеркивают в региональном представительстве правительства Киргизии.

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