Москва, , 15:18 — REGNUM Российская экономика начинает постепенно пожинать плоды экономии, которая имела место в период самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая понизила прогноз роста ВВП России в 2021 году с 2,8% до 2,7%.

«Прогнозы ОЭСР отодвигают дату полного восстановления российской экономики после кризиса 2020 года. Еще недавно наши экономические регуляторы излучали оптимизм относительно темпов восстановления российской экономики и прогнозировали полное восстановление если не в 2021 году, то в самом начале 2022 года, — сказал Ордов. — А данные ОЭСР указывают на статистический возврат реального ВВП к докризисному уроню в середине 2022 года. И это в лучшем случае. Но и дальнейшее развитие нашей экономики не назовешь динамичным».

Особенно разительна, по словам Ордова, разница с динамикой ВВП США и ряда других развивающихся стран.

«Вот теперь мы начинаем пожинать плоды экономии в период самоизоляции, — сказал Ордов. — Новости ОЭСР — это только осознание последствий кризиса. А нас еще ждут негативные факторы анонсированного сворачивания мер поддержки. Без планов реальных экономических реформ все актуальнее становится высказывание Туровского: «Чем длиннее тупик, тем он более похож на дорогу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ОЭСР повысила прогноз по росту российской экономики в 2022 году с 2,2% до 2,6%.

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