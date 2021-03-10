Тбилиси, , 15:25 — REGNUM Члены Бизнес-ассоциации Грузии призвали власти страны отменить действующий в рамках профилактики пандемии комендантский час или перенести его начало с 21:00 на 23:00. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте организации.

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«Учитывая справедливые и объективные интересы компаний, входящих в Бизнес-ассоциацию Грузии, заявляем, что сегодня для бизнес-сектора крайне важно полностью открыть экономику и проложить смягчение установленных ограничений. В первую очередь, нужно обязательно упразднить комендантский час или же, по меньшей мере, перенести его начало на два часа», — говорится в сообщении.

В документе говорится, что действующий режим комендантского часа сильно мешает экономической деятельности предприятий, поэтому даже перенос его начала на 23:00 поможет многим предприятиям снизить ущерб.

Стоит отметить, что предприятия в Грузии из-за действия комендантского часа закрываются в 19:00, чтобы работники могли добраться вовремя домой. В плане смягчения карантинных мер на март, обнародованном ранее правительством страны, об отмене комендантского часа не говорится.

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