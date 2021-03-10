Киев, 10 марта 2021, 15:21 — REGNUM Медицинская система Украины готова к третьей волне пандемии SARS-CoV-2. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 10 марта во время заседания правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что в медицинских учреждениях Украины подготовлены более 60 тыс. обеспеченных кислородом койкомест.
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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 6377 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
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