Киев, , 15:21 — REGNUM Медицинская система Украины готова к третьей волне пандемии SARS-CoV-2. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 10 марта во время заседания правительства.

«Медицинская система Украины готова к третьей волне, ведь процесс усиления её возможностей не останавливался с начала пандемии», — сообщил он.

Премьер-министр подчеркнул, что в медицинских учреждениях Украины подготовлены более 60 тыс. обеспеченных кислородом койкомест.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 6377 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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