Бишкек, , 15:17 — REGNUM Киргизские спецслужбы нейтрализовали банду, состоявшую из местных жителей и иностранцев, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

По имеющейся информации, задержанные в ходе спецоперации бандиты планировали убийство гражданина Киргизии на религиозной почве с применением самодельной бомбы и огнестрельного оружия.

Следствие выяснило, что члены банды прошли боевую подготовку в лагерях террористов, а их действиями руководили главари одной из террористических группировок из Сирии.

Сейчас киргизские спецслужбы пытаются установить личности сообщников бандитов, пока еще остающихся на свободе.