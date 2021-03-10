Бишкек, , 15:15 — REGNUM На парламент Киргизии оказывают давление, чтобы тот одобрил проект новой конституции. Об этом заявил депутат Рыскелди Момбеков на заседании законодательного собрания сегодня, 10 марта, пишет «Kaktus.media».

По его словам, такая же ситуация была во времена президентства Курманбека Бакиева (свергнут в 2020 году, бежал в Белоруссию — прим. ИА REGNUM), когда конституцию тоже принимали с применением насилия.

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«Это изнасилование в извращенной форме. Ладно, под законопроектом подписался человек, сидящий в СИЗО, но как может поставить подпись человек в могиле? Над нами все смеются!», — возмутился народный избранник.

Его коллега Дастан Бекешев также акцентировал внимание на грубейших нарушениях регламента при принятии законопроекта о новой конституции Киргизии.

«Мы живем не по законам, а по понятиям уже. Но хотя бы для видимости комитет по конституционному законодательству должен был собраться. Принятие решения опросным путем незаконно», — подчеркнул он.

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