Пекин, 10 марта, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Pocco представил снимки нового суперкомпактного двухместного электромобиля Meimei. Фотографии распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Pocco Суперкомпактный двухместный электромобиль Meimei

Компактный электрокар на 335 мм длиннее, на 160 мм уже и на 35 мм ниже, чем Smart ForTwo. Габариты хэтчбека: 3025×1500×1515 мм.

В движение автомобиль приводит 14-сильный электромотор, питающийся от литий-фосфатного аккумулятора ёмкостью 9,2 кВт-ч. В моторной линейке Meimei также имеется 20-сильный электродвигатель, сочетающийся с аккумулятором ёмкостью 14 кВт-ч. Дальность хода этой версии электрокара составляет 120 км.

Внутри модель оформлена в красном или зелёном цветах с применением хромированных деталей. Автопроизводители укомплектовали Meimei сенсорным экраном мультимедийной системы, мультифункциональным рулевым колесом, парктроником, а также видеокамерой заднего обзора и датчики давления в колёсах.

Продажи нового автомобиля начнутся 12 марта текущего года. Стоимость новинки пока не раскрывается.

Напомним, по данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей, розничные продажи пассажирских автомобилей (седаны, внедорожники и многоцелевые транспортные средства) выросли в январе на 25,7%, до 2,16 млн единиц.

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