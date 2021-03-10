Москва, , 15:11 — REGNUM В России ситуация с безработицей постепенно стабилизируется, но о возвращении к доковидному уровню занятости можно говорить только при полном восстановлении экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала высказывание министра труда РФ Антона Котякова о том, что безработица в РФ снижается благодаря действиям российского правительства.

«Пик безработицы в период коронавируса пришелся на лето, когда ее уровень превысил 6%. Но с осени ситуация постепенно начала стабилизироваться. Это связано как со снижением ограничительных мер, так и с мерами со стороны правительства, — сказала экономист. Только в Московской области, согласно отчетам, для восстановления экономики и сокращения безработицы было создано 110 тыс. новых рабочих мест. Также в службах занятости предлагают много программ для обучения и переобучения, что способствует более активному трудоустройству. Конечно, можно сказать, что этих мер недостаточно. Но и те, что предлагают, не всегда хорошо востребованы безработными, например содействие переезду в другие регионы для трудоустройства».

При этом она подчеркнула, что реальный уровень безработицы определить сложно, так как определенная часть тех, кто остался без работы, не обращается в службу занятости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий заявил, что до конца 2021 года в России ухудшится ситуация с безработицей.

Читайте ранее в этом сюжете: Надежды правительства на рост занятости не оправдаются – прогноз