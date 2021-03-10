Канск, Красноярский край, , 15:11 — REGNUM В Красноярском крае в ходе следствия выявлены новые эпизоды преступной деятельности подростков, ранее подозревавшихся в участии в террористическом сообществе. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В регионе расследуется возбуждённое по материалам УФСБ уголовное дело в отношении троих 15-летних подростков по факту прохождения обучения с целью осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). В рамках расследования следствие получило данные о возможной причастности подростков к участию в террористическом сообществе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ.

«Однако в ходе расследования уголовного дела были получены данные о непричастности подростков к инкриминируемому им деянию, в связи с чем уголовное преследование по ч. 2 ст. 205.4 прекращено», — говорится в сообщении ведомства.

Однако в ГСУ СКР по краю добавили, что в ходе следствия были выявлены новые эпизоды преступной деятельности подростков. 9 марта 2021 года в отношении них возбуждены дела по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

По предварительной версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года подростки в городе Канске объединились в группу «для последующего совместного осуществления террористической деятельности». Они проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготавливали их. «Тренировки» проходили в заброшенном доме, на пустырях и стройках. Кроме того, подростки изготавливали и расклеивали листовки с информацией о публичном оправдании терроризма.

Уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается. Один из подростков находится под домашним арестом, остальные двое — под стражей.

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