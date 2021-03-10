Екатеринбург, , 15:35 — REGNUM Глава Екатеринбурга Алексей Орлов запланировал отставку двух вице-мэров. Об этом сообщают журналисты.

Как передаёт со ссылкой на источник «РБК», замена ожидает вице-мэра по вопросам потребительского рынка Владимира Боликова и заместителя главы по вопросам строительства Алексея Бирюлина.

«Ещё одно решение, которое примет Алексей Орлов, — изменение действующей структуры администрации города», — передаёт издание.

Боликов работал на своей должности с 2013 года, а Бирюлин стал вице-мэром в октябре 2018 года, с приходом бывшего мэра Александра Высокинского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пост первого вице-мэра занял Игорь Сутягин.

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