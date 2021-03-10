Москва, 10 марта, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу неквалифицированным инвесторам сложных продуктов до специального тестирования, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

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За два года количество брокерских счетов увеличилось в четыре раза, что связано с проседанием процентов по вкладам, однако высокая доходность является риском, отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

ЦБ наделяется полномочиями ограничивать заключение договоров финансовыми организациями с физическими лицами, если при заключении таких договоров гражданам представляется неполная или недостоверная информация о возникающих рисках, либо информация об условиях договора, хотя и представляется полно, и является достоверной, требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке, а также обязывать финансовые организации осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физическими лицами, если создается существенная угроза правам и законным интересам физических лиц. При этом устанавливается, что ограничение может быть отменено по ходатайству финансовой организации при соблюдении определенных условий.

Одновременно предусматривается наделение ЦБ полномочиями устанавливать требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физическому лицу при заключении договора.

Кроме того, предполагается перенос с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года срока вступления в силу положений о проведении тестирования инвесторов — физических лиц.

Также вводятся ограничения на исполнение брокером поручений неквалифицированного инвестора — физического лица.

Акции и обычные облигации под запрет для начинающих инвесторов не попадают.

В Госдуме напоминают: брокерские счета не подпадают под систему страхования вкладов.