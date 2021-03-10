Москва, , 15:08 — REGNUM Действительно, из-за пандемии коронавируса ВВП России снизился в 2020 году на 3,1% — спад оказался менее глубоким, чем предполагалось в начале пандемии и чем темпы падения ВВП в большинстве крупных экономик мира, однако наиболее сильным с 2009 году, заявила корреспонденту ИА REGNUMруководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Наиболее существенный вклад внесло резкое падение конечного потребления домашних хозяйств (-8,6%), что сопоставимо со спадом 2015 г. Отчасти оно связано со снижением реальных располагаемых доходов населения (2020 год — 3,5%), но в большей степени, вероятно — с изменением потребительского поведения (сокращение спроса на услуги).

На втором месте по отрицательному вкладу в изменение ВВП — экспорт. Здесь основное негативное влияние оказало вынужденное сокращение добычи нефти РФ в рамках соглашения ОПЕК+ для стабилизации нефтяного рынка в условиях резкого падения мирового спроса на энергоресурсы из-за пандемии и ограничений мобильности.

Отчасти негативное влияние кризиса было компенсировано мерами фискальной поддержки (расходы бюджета были увеличены примерно на 25% по отношению к прошлому году), мягкой денежно-кредитной политикой ЦБ и резким сокращением импорта услуг, прежде всего, вследствие закрытия большинства границ и сжатия международного туризма (непотраченные средства были частично направлены на внутреннее потребление).

Пик экономического спада пришелся на 2020 год, а после отмены локдауна российская экономика довольно активно восстанавливалась. Этот процесс был приостановлен осенью из-за второй волны пандемии коронавируса, однако на этот раз ограничительные меры вводились точечно, поэтому негативный эффект был ограничен сферой услуг и был значительно слабее, чем весной.

Сейчас, по мере улучшения эпидемиологической ситуации и постепенной отмены вводившихся ранее ограничений, мы видим признаки оживления деловой активности как в производственном секторе, так и в наиболее пострадавшей сфере услуг, что подтверждают индексы PMI за январь и февраль, розничные продажи в январе, оперативные индикаторы потребительских расходов СберИндекс.

По мере продвижения вакцинации ожидается дальнейшего восстановления спроса на контактные услуги, а также восстановления мирового спроса на нефть, что позволит постепенно смягчать ограничения на добычу и увеличивать объемы экспорта нефти (из-за потери объемов экспорта пока российская экономика не может полностью воспользоваться благоприятными мировыми ценами на нефть).

Предварительный прогноз аналитиков предполагает рост российской экономики в этом году на 2,8−3%. Февральский прогноз Банка России предполагает, что восстановление к «доковидному» уровню завершится уже к концу 2021 года (прежний прогноз — 2022 год).

Впрочем, о развитии можно будет говорить, когда темпы роста российской экономики будут устойчиво превышать среднемировые (3−3,5%), а пока большинство прогнозов такое не предполагает», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, России в пандемию коронавируса потеряла возможность интенсивно развиваться, однако Россия компенсирует этот спад в будущем, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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