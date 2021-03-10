Брюссель, , 15:08 — REGNUM Экономика Европейского союза должна текущей весной возобновить рост, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Об этом сообщает 10 марта РИА Новости.

«Оценка окутана большой неопределённостью, но рост должен возобновиться весной и активизироваться во второй половине года», — сказал Домбровскис.

Выступая в комитете Европарламента 4 марта, Домбровскис предупредил о сложностях, с которыми столкнётся европейская экономика в ближайшие месяцы. Он также выразил надежду, что в середине лета начнется плавный переход к «новой нормальности».

По данным Евростата, ВВП Евросоюза снизился на 6,4% в 2020 году на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса.