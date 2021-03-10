Ташкент, 10 марта 2021, 15:08 — REGNUM Саммит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель пройдет 12 марта в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.
Собеседники обсудят развитие конструктивного политического диалога, продвижение совместных проектов и программ торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Как сообщало ИА REGNUM, Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Берлин в январе 2019 года. В мае 2019 года Ангела Меркель совершила ответный визит в Ташкент. Объем взаимного товарооборота по итогам 2020 года составил $829 млн.
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