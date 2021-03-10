Москва, , 15:08 — REGNUM В настоящее время в России отмечены сбои в работе четырех интернет-сервисов. Это 10 марта следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

При этом больше всего неполадок зафиксировано в работе видеохостинга YouTube, в котором зафиксировано 308 ошибок. В работе интернет поисковика американской компании Google найдено 275 ошибок, у российского «Яндекса» — в пике было 87 отчетов, у МТС — 74 сбоя.

Также известно, что 46% пользователей YouTube испытывали проблемы с заходом на сайт, еще 43% — на сбои во время воспроизведения видеоконтента и 9% — на сбои при входе в свой аккаунт. Вместе с тем 91% пользователей Google сообщают о проблемах в работе поисковика и еще 8% — о неполадках при входе на сервис.

Кроме этого, 51% пользователей МТС жалуется на сбои в широкополосном интернет, 35% — на неполадки в работе мобильного интернета и еще 13% — на затруднения в использовании мобильной связи.

Помимо того, 79% пользователей «Яндекса» сообщает о проблемах в работе сайта и ещё 19% — с невозможностью использования электронной почты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что проблемы, которые сегодня, 10 марта, возникли с доступом к сайтам государственных структур в России, связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома».