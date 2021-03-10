Элиста, , 15:05 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 10 марта.

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В настоящее время лечение в коивдных госпиталях получает 461 пациент. Состояние 13 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 3 649 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии установлено 19 357 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 18 427 пациентов. 302 человека не смогли победить COVID-19.

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