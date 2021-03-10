Пенза, , 15:14 — REGNUM В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Пензенской области продлили режим повышенной готовности. Соответствующие изменения в постановление о введении режима подписал 10 марта губернатор Иван Белозерцев.

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В документе говорится, что режим повышенной готовности продлен в регионе по 31 марта включительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по данным на 10 марта, в Пензенской области за минувший день инфицированы коронавирусом 123 человека, накануне сообщалось о 128 заболевших. С начала наблюдения инфекция подтвердилась у 39 704 жителей области.

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