Анкара, , 15:15 — REGNUM Турция является важным союзником. Об этом, как сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 марта на видео-конференции в Стэнфордском университете.

Отвечая на вопрос о покупке Турцией системы ПВО С-400 у России, Столтенберг подчеркнул, что разногласия между союзниками по НАТО не являются чем-то новым.

По его словам, НАТО является хорошей платформой для обсуждения этих разногласий, споров, проблем и поиска компромиссов.

Столтенберг отметил, что Анкара выразила озабоченность по таким вопросам, как С-400, Восточное Средиземноморье и проблема беженцев.

«Но мы также должны понимать, что Турция является важным союзником. Стоит лишь взглянуть на карту. Тем более, что она граничит с Ираком и Сирией, прогресс, достигнутый в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), освобождение миллионов людей в районах, контролируемых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе, инфраструктура и аэропорты в Турции имеют огромное значение», — указал Столтенберг.