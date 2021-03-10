Дубай, ОАЭ, , 15:02 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в матче третьего круга турнира в Дубае (ОАЭ). Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 3:6, 2:6.

Кузнецова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт. На счету её соперницы четыре эйса, две ошибки на подаче и 4 из 6 брейков.

В четвертьфинале турнира Крейчикова сыграет с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

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