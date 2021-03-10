Пенза, , 15:01 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) показало видео, на котором 16-летний подросток признается, что в апреле этого года он планировал расстрелять одноклассников в одной из школ Пензы. Видео допроса опубликовано в YouTube.

Теракт был предотвращен силами ФСБ, Следственного комитета и МВД.

Силовики в ходе обысков изъяли у него охотничье ружье и порох, средства связи, а также инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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