Пенза, , 15:01 — REGNUM Подросток, который намеревался устроить теракт в учебном учреждении в Пензенской области, в своих действиях руководствовался неприязнью к педагогам и одноклассникам. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ 10 марта.

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«По данным следствия, 16-летний подросток, испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе», — приводит РИА Новости слова представителя следственного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ по Пензенской области предотвратили теракт в учебном учреждении. По подозрению в подготовке нападения на школу был задержан 16-летний подросток. Правоохранители изъяли у молодого человека охотничье ружьё и порох, средства связи, а также инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом. Такую меру пресечения ему избрал суд. При этом следователи просили поместить школьника под стражу.