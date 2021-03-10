Нур-Султан, , 14:59 — REGNUM Бизнесмен и инженер Илон Маск проведет встречу со студентами из казахстанских учебных заведений. Об этом 10 марта написал основатель Европейского высшего колледжа экономики, бизнеса и права Талгат Туремуратов на своей странице в Facebook.

Встреча пройдет 1 мая 2021 году в режиме видеоконференции на платформе Zoom. Договоренность достигнута с менеджером бизнесмеа, добавил Туремуратов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки, 9 марта, состояние Илона Маска увеличилось на $25 млрд и достигло $174 млрд. Он находится на второй строчке богатейших людей планеты.

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