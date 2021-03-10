Рязань, , 15:02 — REGNUM Виновным в повреждении магистрального нефтепродуктопровода и краже дизельного топлива признан 53-летний житель посёлка Мурмино Рязанской области. Мужчина с сообщниками повредили сооружение и перекачали в канистры не менее шести тысяч литров нефтепродуктов, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

К преступной схеме рязанец привлёк двух знакомых: егеря Рязанского межрайонного общества охотников и специалиста-сварщика. В 2018 году они в лесном массиве между населёнными пунктами Мурмино, Долгинино, Борисоково и Северный произвели незаконную врезку в нефтепровод, а затем при помощи шланга высокого давления несколько раз перекачивали дизельное топливо. Сообщники в общей сложности похитили шесть тысяч литров нефтепродуктов на сумму более 240 тысяч рублей.

Суд приговорил жителя Мурмино к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.

Один из соучастников ранее был осуждён к трём годам лишения свободы условно, расследование уголовное дела в отношении другого находится на завершающем этапе.