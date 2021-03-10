Москва, , 14:57 — REGNUM Законопроект, регулирующий оплату лома и отходов цветных металлов у физлиц, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Андреем Луговым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Согласно поправкам, уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных металлов, в размере свыше 120 тыс. рублей, а в случае реализации физическим лицом лома и отходов черных металлов, в размере свыше 10 тыс. рублей, производится в безналичном порядке.

По статистике объем наличного оборота в этой области составляет 95%, указали депутаты.

Предлагаемые изменения повышают прозрачность данной отрасли экономики для государства, препятствуют криминализации экономических отношений в части легализации и незаконного оборота наличных денежных средств, а также коррупции при осуществлении контроля за деятельностью субъектов, и вместе с тем укрепляют экономическое положение добросовестных участников рынка, отмечают авторы.

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