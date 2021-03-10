Тула, , 14:59 — REGNUM В результате столкновения двух автобусов в Тульской области пострадали шесть человек. Об этом 10 марта сообщает прокуратура региона.

Уточняется, что, согласно предварительной информации, 10 марта на первом километре автодороги «Железня — Алексин» произошло столкновение двух пассажирских автобусов, которые принадлежат ООО «Алексинское ПАТП».

«В результате происшествия шесть человек получили различные травмы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с аварией Алексинская межрайонная прокуратура начала проверку и по ее результатам будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум восемь человек погибли и еще 11 пострадали из-за падения автобуса в пропасть в северном индийском штате Химачал-Прадеш.