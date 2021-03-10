Москва, , 14:55 — REGNUM Вероятно, идея обложить налогом иностранные соцсети возникла после того, как появились оценки заработков блогеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Видеоблогеров хорошо видно, а диапазон оценок объёма рекламы в их роликах, по словам президента IAB Россия Бориса Омельницкого, простирается от 2,4 млрд до 18 млрд руб. Тут уже есть, с чего брать налог.

Ставка сбора с распространителей рекламы составляет 5%, то есть в этом году максимум, что могли бы собрать налоговики — это 1 млрд рублей. Но с учётом роста этого сегмента рынка, скажем, на 30% в год, через три года могло бы получиться и 2 млрд рублей. Если же соцсети обяжут выплачивать НДФЛ за блогеров, то сумма вырастет в три раза.

Почему налогом обложить хотят именно сети, а не блогеров или рекламодателей? Потому что их мало и с ними легче управиться. Некоторые комментаторы отмечают, что владельцы некоторых аккаунтов неизвестны. Но это и не нужно.

Главное, чтобы были известны юридические адреса VK, Facebook и TikTok. Соцсети могут пойти навстречу властям и создать процедуры уплаты таких налогов, которые войдут в счета, выставленные рекламодателям. Со стороны соцсетей я бы сопротивления не ожидал.

Проблема заключается в том, что доходы блогеров могут оказаться не столь велики, как их оценки измерителями. Ведь весь российский рынок интернет-рекламы — это 244 млрд руб.

Если оценка рекламы в видеоблогах в 18 млрд руб. верна, то это 7% всего рынка онлайн-рекламы. Такая оценка кажется завышенной, а если она всё же верна, тогда возникают сомнения — есть ли тут пространство для роста?

Измерители обычно преисполнены энтузиазма, потому что им важно показать значимость рынка, который они принялись измерять.

Ведь однажды исследователям надо продать исследование, а покупают исследования тогда, когда хотят привлечь какие-нибудь деньги, а деньги привлекаются именно под новые, быстро растущие и в перспективе — огромные рынки.

Допустим, даже десять блогеров получают по 1 миллиону долларов в год. Ведь даже заработок самого популярного в мире блогера Pew Die Pie оценивался в $12 млн. Российские блогеры заведомо зарабатывают на порядок меньше.

Поэтому цели, под которую собираются деньги — компенсировать льготы для ИТ-отрасли на проценты от таких доходов — выполнены не будут. Похвальная активность по решению задачи продемонстрирована будет, но эффект от неё может оказаться слабым», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные соцсети и видеохостинги могут обязать выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге.

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