Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Иск против России в ООН подготовили информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) супруги Юлия и Виталий Степановы. Об этом 10 марта сообщает Sports Integrity Initiative.

Иск адресован Верховному комиссару ООН по правам человека. В нём указано, что государственная допинговая программа, которая, по мнению Степановых, есть в России, нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП).

В частности, речь идёт о нарушении статьи 7 пакта, в которой говорится, что «ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам». Утверждается, что допинговая программа является «медицинским или научным» экспериментом.

Кроме того, Степановы обвинили Россию в нарушении пункта 3 статьи 8 пакта, в котором сказано, что «никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду». По их мнению, участие в допинговой программе представляет собой принудительный труд.

Напомним, в декабре 2014 года Степановы стали героями фильма немецкой телекомпании ARD, в котором утверждалось, что российские легкоатлеты по указанию тренеров якобы систематически принимали запрещённые препараты. После этого расследование WADA привело к дисквалификации в 2015 году Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).