Тюмень, , 14:53 — REGNUM В полиции Тюменской области наблюдается кадровый голод. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на начальника регионального УМВД Леонида Коломийца.

Начальник полицейского управления выступил 10 марта на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы. Он сообщил, что в целом в России в 2020 году наблюдался недокомплект личного состава. В Тюменской области дефицит кадров в полиции оказался меньше, чем в среднем по стране.

Недокомплект в регионе зафиксирован на отметке в 6,3%. Самый большой кадровый голод отмечается в Тобольске — до 15%.