Тбилиси, , 14:53 — REGNUM В Тбилиси возле главного офиса правящей партии «Грузинская мечта» в ходе протестной акции 10 марта были задержаны шесть человек. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, в акции участвовали члены молодежного крыла партии «Европейская Грузия» и движения «За Грузию». Активисты с баннером перегородили дорогу, пытаясь не пропустить машину, в которой находился один из членов «Грузинской мечты». После этого вмешались правоохранители.

Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД, в ходе инцидента были задержаны шесть протестующих. Им предъявили обвинения в мелком хулиганстве и неповиновении сотрудникам полиции.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. Оппозиционные партии и движения регулярно проводят протестные акции в стране.

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