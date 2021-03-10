Москва, , 14:52 — REGNUM По итогам февраля 2021 года спрос на новые пикапы в России упал почти на 25,6% по сравнению с февралем прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в прошлом месяце в стране было куплено 595 пикапов, в то время как год назад их продажи составляли 800 единиц. При этом в феврале нынешнего года пикапов иностранных брендов российские дилеры реализовали в количестве 458 штук, что на 24,5% меньше, чем годом ранее. Продажи пикапов российских компаний «просели» немного больше — на 29%, до 137 штук.

Чаще всего в отчётный месяц в РФ продавались пикапы японских компаний. Среди лидеров числятся Mitsubishi L200 (191 ед) и Toyota Hilux (149). Также в лидерах оказались UAZ Pickup (137 ед), Great Wall Wingle (39) и JAC T6 (32 ед).

Напомним, в январе нынешнего года на вторичном авторынке РФ был продан 2551 пикап — на 8% меньше, чем год назад, когда в стране было перепродано 2770 таких автомобилей.

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