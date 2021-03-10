Сеул, 10 марта, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Порядка 23,3% жителей Южной Кореи зависимы от смартфона, что на 3,3% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Asia Business Daily со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Смартфон

Согласно результатам опроса, проведенного среди 10 тыс. домохозяйств по всей стране (порядка 15 тыс. человек), уровень зависимости среди детей от 3 до 9 лет в стране вырос на 4,4% (до 27,3%), лиц в возрасте 10−19 лет — на 5,6% (до 35,8%), лиц в возрасте 20−59 лет — на 3,4% (до 22,2%), старше 60 лет — на 1,9% (до 16,8%).

Известно, что 81,9% опрошенных считают проблему зависимости от смартфона серьезной, что на 3,2% больше, чем год назад.

Между тем уровень информатизации среди групп населения с ограниченным доступом к цифровым технологиям составил 72,7%, что на 2,8% больше, чем годом ранее.