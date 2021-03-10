Киев, 10 марта 2021, 14:58 — REGNUM Программа «Большая реставрация», инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, обойдётся бюджету Украины в 2 млрд гривен или $72 млн. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 10 марта на форуме «Украина 30».
Напомним, ранее Зеленский объявил о программе «Большое строительство». В рамках этой программы на Украине за бюджетные деньги строятся и ремонтируются дороги и другие объекты инфраструктуры.
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