Киев, , 14:58 — REGNUM Программа «Большая реставрация», инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, обойдётся бюджету Украины в 2 млрд гривен или $72 млн. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 10 марта на форуме «Украина 30».

«Большая реставрация» — это около 150 объектов, которые мы планируем отреставрировать максимум за три года… Деньги, которые выделяются на это, — 2 млрд гривен», — рассказал он.

Напомним, ранее Зеленский объявил о программе «Большое строительство». В рамках этой программы на Украине за бюджетные деньги строятся и ремонтируются дороги и другие объекты инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Украины Зеленский отправился в Запорожскую область