Курск, , 14:49 — REGNUM Курский областной суд отказала в удовлетворении иска прокурора к матери двоих детей, которую обвинили в незаконном обогащении за бюджетный счёт. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Железногорский межрайонный прокурор подал иск «о взыскании неосновательного обогащения» в защиту интересов управления Пенсионного фонда РФ. Мать двоих детей, рождённых в 2010 и 2011 годах, получила сертификат на материнский капитал, который в 2012 году использовала для покупки жилого дома площадью 37,8 квадратных метра. Она нотариально удостоверила обязательство определить размер долей своим детям, когда будет выплачена ипотека.

В 2017 году женщина продала дом без переоформления в общую долевую собственность. Прокурор счёл, что женщина незаконно обогатилась за счёт бюджета на 387 тысяч 640,3 рубля, и потребовал деньги государству вернуть. Суд первой удовлетворил иск прокурора.

Апелляционная инстанция не согласилась с этими выводами. Выяснилось, что в купленном с использованием маткапитала доме не было газа и жить в этом доме с детьми женщина не могла. Она продала этот дом и купила другой, большей площади, и выделила детям по 1/8 доли собственности. Номинальная этой доли почти в два раза превысила материнский капитал. Курский областной суд отменил решение первой инстанции и в удовлетворении иска прокурора отказал.