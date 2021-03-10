Мадрид, , 14:46 — REGNUM Испанский минздрав пока не располагает информацией о каких-либо договорённостях по выпуску в стране российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом в испанском ведомстве сообщили 10 марта ТАСС.

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В минздраве Испании отметили, что разработчик вакцины, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, ищет места в Европе для расширения производства препарата. Это станет возможным в случае одобрения вакцины в ЕС.

Уже обнародованы соглашения с рядом европейских компаний, идут переговоры с несколькими лабораториями в ЕС.

«На данный момент нам неизвестно о том, что был достигнут какой-либо контракт на производство в Испании», — уточнили в минздраве.

Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями ведет переговоры с несколькими предприятиями, на которых можно наладить выпуск «Спутника V», пишет газета El Pais.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава испанской инвестиционной бизнес-группы IberAtlantic Педро Моуриньо заявил, что его компания ведёт переговоры о возможном выпуске препарата «Спутник V».

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