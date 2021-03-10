Самара, , 14:49 — REGNUM Ушел из жизни первый народный артист Самарской области Ильгиз Исмаилович Колючев. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Самарского дома дружбы народов.

Сообщается, что заслуженный работник культуры России и Татарии Ильгиз Колючев скончался на 82-ом году жизни после продолжительной болезни.

Он много лет работал над сохранением татарской культуры, является организатором и руководителем ансамбля «Ялкынлы яшьлек». Был награжден медалями, орденами и званиями.

Коллектив Самарского дома дружбы народов выражает соболезнования его семье.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в возрасте 90 лет скончался от COVID-19 советский и российский актерНиколай Сморчков.

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