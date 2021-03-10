Москва, , 14:42 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о защите прав проживающих в квартирах по социальному найму при нарушении расчета платы за коммунальные услуги, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Устанавливается ответственность исполнителя коммунальной услуги перед собственником жилого дома или нанимателем жилого помещения по договору социального найма (или договору найма жилого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда) за нарушение порядка расчета платы за коммунальную услугу.

Сейчас ответственность предусмотрена за нарушение при расчете такой платы для проживающих в квартирах.

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