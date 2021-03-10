Москва, , 14:41 — REGNUM В краткосрочном периоде иностранные инвестиции в российские облигации федерального займа продолжат снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что в феврале 2021 года доля иностранных инвестиций в ОФЗ упала на 0,8 процентных пункта.

«Можно выделить две основные причины снижения доли иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа, — сказал Ковригин. — Во-первых, выросли инфляционные ожидания после ослабления коронавирусных ограничений и усиления деловой активности. А инфляционные ожидания обуславливают переток части капитала в другие инструменты, прежде всего в акции. Во-вторых, санкционный риск наносит удар по вложениям в российские долговые инструменты».

Кроме того, как подчеркнул Ковригин, сейчас во многих странах наблюдается общий переток капитала из долговых инструментов в долевые (акции).

«Мир ожидает подъёма производства после коронакризиса, и на этих ожиданиях инвесторы вкладывают больше средств в акции, — сказал экономист. — В краткосрочном периоде возможно дальнейшее снижение доли иностранных инвестиций в российские облигации. Инфляционные ожидания и санкционные риски не снять с повестки дня. Санкционная риторика стран Запада в настоящее время стала более предсказуемой, но это всё равно очень конъюнктурно. Любой риск санкций может сильно подорвать объёмы вложений в российские долговые ценные бумаги».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Аяз Алиев также объяснил снижение доли иностранных инвестиций в ОФЗ санкционными рисками.

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