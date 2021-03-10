Кишинёв, , 14:44 — REGNUM В Молдавию поступила партия гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 10 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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«300 кислородных концентраторов, 600 пульсоксиметров и пять аппаратов вентиляции лёгких для пациентов с тяжелой формой COVID-19 были дополнительно доставлены в Молдавию», — говорится в сообщении от министерства.

По данным пресс-службы, стоимость привезённого оборудования составила €685 тыс. Гуманитарная помощь была доставлена при финансовой поддержке Евросоюза в рамках помощи странам участницам проекта Восточное партнерство.

Стоит отметить, что в Молдавии в последнее время растёт количество пациентов с COVID-19. Согласно последним данным минздрава республики, к аппаратам ИВЛ подключены 72 человека, что является антирекордом для страны.

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