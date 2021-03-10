Москва, , 14:40 — REGNUM Большинство людей всегда ищут где бы еще заработать, например, в интернете. Правительство РФ не исключение — и всегда в поиске дополнительных доходов в виде налогов, заявила корреспонденту ИА REGNUM основатель и руководитель консалтингового агентства «ОдинГрад» Елена Одинцова.

«Сейчас, в век диджитализации растёт как на дрожжах количество миллионеров — блогеров. Тема в целом назревала давно.

В принципе любое физическое лицо, получающее доход с которого не удержан налог кем-либо, обязано самостоятельно исчислить и уплатить налог, а также направить декларацию в ИФНС по месту регистрации.

Но в России если напрямую не указать физлицу, что он должен и сколько, то редко кто будет сам что-то исчислять и куда-то платить.

А объем средств крутиться далеко не маленький, контролировать сложно. Самый простой способ выйти на одного из участников и обязать быть агентом ИФНС.

Вот и в рамках развития информационных технологий нашли способ получать часть доходов в пользу бюджета от собственников блогер-сервисов.

Поголовно иностранные компании — Facebook, Youtube, Instagram, TikTok — обяжут исполнять роль налоговых агентов, удерживать с доходов российских блогеров подоходный налог и перечислять его в бюджет РФ.

Помимо дополнительного дохода в бюджет, мера приведет и упорядочит самих блогеров. Потребуется верификация данных, а значит снизится число мошеннических аккаунтов.

С другой стороны, в силу геополитических настроений платформы ужесточат условия использования ресурсов, что приведет в лучшем случае к появлению конкурирующих платформ в том, числе российских», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России иностранные соцсети и видеохостинги, в числе которых Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok могут обязать выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге.

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