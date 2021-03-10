Саратов, , 15:07 — REGNUM В Саратове 10 марта состоялись публичные слушания, во время которых горожане одобрили объединение еще двух муниципальных образований с территорией областного центра.

С инициативой о преобразовании вышли Рыбушанское и Синеньское муниципальные образования. С начала года были проведены встречи с жителями поселков, депутатским корпусом и профессиональным сообществом. В феврале между Рыбушанским и Синеньским муниципальными образованиями и муниципальным образованием «Город Саратов» заключили соглашение, целью которого является урегулирование интересов граждан, а именно сохранение статуса сельских поселений, существующих льгот и другое. Данное присоединение позволит объединить имеющиеся финансово-экономические ресурсы в едином бюджете, привлечь инвесторов и появится возможность создать скоординированные системы в градостроительной деятельности, налогообложении, транспортном обеспечении, в предоставлении соцуслуг и многом другом, уверен глава города Михаил Исаев.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской областной библиотеке для слепых в Международный день инвалидов представили тактильную карту города, о создании которой задумались еще в 2019 году.

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