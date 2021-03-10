Нур-Султан, 10 марта 2021, 14:39 — REGNUM Мировые тенденции и геополитические изменения в посткоронавирусный период обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, сообщили 10 марта в пресс-службе главы государства.
Собеседники обсудили ключевые факторы переформатирования технологического уклада мировой экономики, в том числе из-за пандемии коронавируса. По итогам беседы Токаев пригласил Фукуяму посетить Казахстан.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Фрэнсис Фукуяма опубликовал статью в журнале Foreign Affairs. Политолог заявил, что власти США должны предпринять решительные действия для реформирования политической системы страны.
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