Берлин, , 14:38 — REGNUM Возвращение планеты к двуполярному качеству — один из наиболее вероятных сценариев мировой политики, и эта правда лучше вводящих в заблуждение рассуждений о «многополярном мире», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 марта, комментируя высказывания главы МИД Германии Хайко Мааса.

Как сообщалось ранее, Маас заявил, что решающее значение для будущего трансатлантического альянса будет иметь оказание противодействия России и Китаю. Нужно укреплять политическую роль НАТО и единство альянса, сказал он.

« Вывод, который я делаю из выступления главы МИД Германии Мааса в Институте Брукингса в Вашингтоне, сводится к тому, что возвращение нашей планеты к двуполярному качеству — это один из наиболее вероятных сценариев мировой политики.

Эта правда лучше вводящих в заблуждение рассуждений о «многополярном мире». Они, в принципе, должны были закончиться у нас в стране ещё в 2014 году, но почему-то продолжаются. Между тем ясно как день, что на Западе «многих полюсов» не существует. Да, различия в том, как видят мир в Брюсселе, в Вашингтоне и, например, в Ватикане, есть, но в ключевой момент они уходят на второй план, освобождая путь сплочённости в агрессии против Востока и Юга.